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        Muğla'da "2. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:05 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:05
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        Muğla'da "2. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" yapıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'da "2. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi.

        Slow Food (Muğla Yavaş Yemek Topluluğu) tarafından organiza edilen, Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı'nda “Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı" ile başlayan festival, Konakaltı Kültür Merkezi’ndeki “Muğla Yeryüzü Pazarı ve Yerel Bağlar” söyleşisiyle sürdü.

        Protokol üyeleri ve katılımcılar, İnsan Hakları Parkı'ndaki stantları ziyaret etti.

        Slow Food Muğla Topluluğu Sözcüsü Gürkan Tetik, gazetecilere, Muğla’da daha önce denemesini yaptıkları, Türkiye’de 5’inci, dünyada 95’inci “Yeryüzü Pazarı”nı bugün itibarıyla açtıklarını, etkinliğe katılımın yoğun olduğunu söyledi.

        Muğla keşkeği partisinin ardından tarihi Arasta Çarşısı’ndaki şadırvanda “Ege’nin İki Yakası” isimli mutfak söyleşisi gerçekleştirildi.

        Ücretsiz keşkek ve zerde ikramında bulunulan festivalde ziyaretçiler, esnaf lokantalarında yahni, keşkek, yoğurtlama, pilav ve zerdenin olduğu geleneksel düğün yemeklerini tatma fırsatını yakaladı.

        Festivalde Yağcılar İşhanı’ndaki damat evinden Zahire Pazarı'ndaki kızevine Yörük geleneklerine uygun gelin alma ritüeli gerçekleştirildi.

        Kortej yürüyüşünün ardından Yağcılar İşhanı’nda katılımcılara Zeybek eğitimi verildi ve Zeybek rekoru denemesi yapıldı.

        Yürüyüşe katılan turistler, tarihi Muğla sokaklarını gezerek bol bol fotoğraf çekti.

        Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı’ndaki konserin ardından etkinlik, kapanış partisiyle son buldu.

        Öte yandan festival kapsamında gün boyu tarihi Saburhane Meydanı Tetik Evi’nde “Cumhuriyet Gelinleri” ile Yağcılar İşhanı’nda “Tarihi Kocahan” sergisi düzenlendi.

        Tarihi Arasta Çarşısı’ndaki şadırvanda “Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri” söyleşisi ve imza günü gerçekleştirildi.

        Zahire Pazarı’ndaki ebru eğitiminin ardından Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı’nda “Şifalı bitkiler” atölyesi yapıldı.

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