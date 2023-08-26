Muğla Valisi Akbıyık, pazar esnafını ziyaret etti
MUĞLA (AA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.
Kapalı pazar yerinde esnafa hayırlı ve bol kazanç dileyen Akbıyık, sebze ve meyve fiyatları, alışveriş hareketliliği ve pazarın durumu hakkında bilgi aldı.
Pazar yerinin çevresinde bulunan dükkanları da ziyaret eden Akbıyık, esnafla tanışarak bol kazançlar diledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Akbıyık'a teşekkür etti.