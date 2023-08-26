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        Muğla'da "Dalaman Darıyeri Yayla Kültür Şenliği" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 23:37 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:37
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        Muğla'da "Dalaman Darıyeri Yayla Kültür Şenliği" yapıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'da "Dalaman Darıyeri Yayla Kültür Şenliği" gerçekleştirildi.

        Dalaman Belediyesi ile Darıyeri Mahalle Muhtarlığınca mahallede düzenlenen şenlikte, TRT sanatçısı Tuğba Ger konser verdi. Şenlik, Alişan Kapaklıkaya'nın, "Ailede Mutluluk" konferansı ile sürdü.

        Etkinlikte, halk oyunları gösterileri, yöre kültürü ve tarihi üzerine sunumlar ve yöresel ürünlerin satışı yapıldı.

        Muğla Gençlik Merkezi'nin etkinlikleriyle çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.

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