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        Muğla'da ATV tipi arazi aracıyla drift yapan turiste 20 bin 342 lira ceza

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:54
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        Muğla'da ATV tipi arazi aracıyla drift yapan turiste 20 bin 342 lira ceza
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ATV tipi arazi aracıyla drift ve akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren turiste 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, bir aracın Yeni Datça Yolu 509 Sokak üzerinde drift yaptığı belirlendi.

        İngiltere vatandaşı M.Z. Qamar'a (18), 20 bin 342 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken araç da trafikten men edildi.

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