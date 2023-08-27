Bodrum açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.