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        Bodrum'da otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:54 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:54
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        Bodrum'da otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan bir otele kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.

        Oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Jandarma ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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