20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali konserle devam etti
MUĞLA (AA) - 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Deniz Taşar, konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Bitez Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan caz sanatçısı Deniz Taşar'a, piyanoyla Adem Gülşen, basgitarla Alper Yılmaz ve davulla Onur Başkurt eşlik etti.
Deniz Taşar, önceki albümlerinin yanı sıra son albümü "Pişman Olunmayan Dünler" den seçtiği parçaları da seslendirdi.
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, yarın sona erecek.