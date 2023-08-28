GÜNCELLEME - Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan bir otele kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.
112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olayın otelde kalan 3 kişi ile daha önce aralarında husumet olan ve dışarıdan gelen şüpheliler arasında yaşandığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çalışma yapan jandarma ekibi, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.