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        Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:53 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:07
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        Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozburun Mahallesi önlerinde bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

        Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

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