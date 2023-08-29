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        Babası ile kardeşini depremde kaybeden genç "Elektronik Deprem Kutusu" geliştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:34
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        Babası ile kardeşini depremde kaybeden genç "Elektronik Deprem Kutusu" geliştirdi
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        MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde babasını ve kardeşini Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken apartmanın enkazında kaybeden 27 yaşındaki Ozan Uğur Altınöz, kendi çabasıyla geliştirdiği farklı fonksiyonları bulunan "Elektronik Deprem Kutusu" ile insanlara faydalı olmayı amaçlıyor.

        Konya Selçuk Üniversitesi Yapı ve Yalıtım Teknikerliği İnşaat Bölümü mezunu Altınöz, 2017'de mezun olduktan iki yıl sonra çalışmak için KKTC'ye yerleşti.

        Orada bir otelin bilgi işlem biriminde çalışan Altınöz'e, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri mesai arkadaşları haber verdi.

        Bir süre Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesiyle iletişim kuramayan Altınöz, ailesinin oturduğu 8 katlı apartmanın ilk depremde yıkıldığını, 49 yaşındaki babasının ve 13 yaşındaki kardeşinin vefat ettiğini, annesi ile iki kardeşinin ise sağ kurtarıldığı bilgisini aldı.

        KKTC'den Antalya'ya hava yoluyla ulaşan, buradan da kara yoluyla ailesinin yaşadığı Antakya'ya dördüncü günde ulaşabilen Altınöz, yitirdiği canların acısını yaşadı.

        Altınöz, cenaze ve diğer işlemlerinin ardından hayatta olan aile üyeleriyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan akrabalarının evlerine yerleşti.

        Ozan Uğur Altınöz, AA muhabirine, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu, depremin hem ailesini hem de kendisini derinden sarstığını ifade etti.

        Deprem anını haber veren bir cihaz yapmaya karar verdiğini belirten Altınöz, "Elektronik Deprem Kutusu" adını verdiği cihazın birçok fonksiyonu olduğunu, cihazı yaklaşık 1,5 ayda geliştirdiğini anlattı.

        Sistemi yapmaya enkaz başında beklediği sırada karar verdiğini dile getiren genç girişimci, "Hem kendi enkazımı, hem de yan apartmanların enkazlarını takip ediyordum. O anda insanları uyandıran bir icat olsaydı iyi olurdu diye düşündüm. Sonra bunun üzerine yoğunlaştım, çalıştım." dedi.

        Bu kutuyu yaklaşık 1,5 ayda geliştirdiğini anlatan Altınöz, tasarladığı bu kutuda internet şebeke güçlendirme modülü başta olmak üzere USB şarj sistemi, deprem sensörü, kapak tetikleme sistemi, gaz kesme modülü, siren, otomatik kapak tetiği, acil durum lambası, panik ve yer bildirme butonu, kutu ile uyumlu deprem çantası özelliği bulunduğunu dile getirdi.

        Altınöz, geliştirdiği "Elektronik Deprem Kutusu" için patent başvurunda bulunduğunu bildirdi.

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