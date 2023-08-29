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        Marmaris'te radarlı hız denetimi yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, radarlı hız denetiminde sürücülere 10 bin 798 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:02
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        Marmaris'te radarlı hız denetimi yapıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, radarlı hız denetiminde sürücülere 10 bin 798 lira ceza uygulandı.

        Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Datça Yolu üzerinde gece saat 23.15-00.00 arasında radarlı hız denetimleri yapıldı.

        Araç sürücülerinin yüksek hızlarda seyrederek trafiği ve kendilerini tehlikeye düşürmelerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, 7 sürücüye 10 bin 798 lira ceza kesildi.

        Hız sınırlarını ihlal eden sürücülere yönelik uygulamaların devam edeceği bildirildi.

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