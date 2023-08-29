"Kalp Ucu Datça" kitabı okuyucuları Datça'yı gezdi Gazeteci yazar Sebiha Arslan'ın "Kalp Ucu Datça" kitabından etkilenen bir grup, yazar ile tanışmak için geldikleri ilçeyi gezdi.

MUĞLA (AA) - Gazeteci yazar Sebiha Arslan'ın "Kalp Ucu Datça" kitabından etkilenen bir grup, yazar ile tanışmak için geldikleri ilçeyi gezdi.

Arslan'ın yazdığı kitabı internet üzerinden satın alan "Çocuklarımızla Okuyoruz Kitap Kulübü" üyeleri ilçeye geldi.

Yazar ile iletişime geçerek İzmir'den gelen 50 kişilik grup Arslan ile söyleşi yaptı. Grup daha sonra eserde yer alan kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Kulüp Başkanı Emine Bektemir, yaptığı açıklamada, Arslan'ın kitabında Datça'yı çok güzel anlattığını söyledi.

Datça'nın, mistik havasını, evrensel yapısını ve yazarı yakından tanımak, kenti yazarın ağzından dinlemek için ilçeye geldiklerini anlatan Bektemir, şunları kaydetti:

"İyi ki kitap ile karşılaşmış ve Sebiha Hanım ile tanışmışız. Kendisi içten, samimi ve çok sıcak kanlı. Datça'yı az çok biliyorduk ama kitaptan sonra hepimiz Datçalı, Datça'ya aşık olduk. İki günlük gezimizde kalp ucu kitabının rehberliğinde Datça'yı dolaştık. Büyülendik. Yazarımıza bu atmosferi bizlere kitabı vesilesiyle aktardığı için teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz."

Arslan ise hayat boyu unutamayacağı, çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Arslan, gruba imzalı kitap hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.