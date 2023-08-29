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        Marmaris'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:44
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        Marmaris'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Efe İ. yönetimindeki 48 ST 400 plakalı motosiklet, Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, Ayşe İ. idaresindeki 48 SL 752 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan Raziye Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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