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        Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:13 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:38
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        Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

        Yenice Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 2 helikopter sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, 1 hektar tarım arazisi zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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