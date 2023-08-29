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        Bodrum'da nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambakları koruma altına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan kum zambakları koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:58 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:00
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        Bodrum'da nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambakları koruma altına alındı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan kum zambakları koruma altına alındı.

        Bodrum Belediyesi, çevreyi korumaya ve doğal yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla Turgutreis Çatal Ada’da kum zambağı farkındalık etkinliği düzenledi.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, TÜRÇEV Muğla Şubesi Mavi Bayrak Ödülü plaj sorumluları, ilçede faaliyet gösteren Mavi Bayrak ödüllü oteller katılırken, D-Marine Turgutreis Marina da destek verdi.

        Belediye ekipleri ve katılımcılar, kum zambaklarının çevresine çit çekerek daha güvenli hale getirdi. Ayrıca bölgede temizlik çalışması yapıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, Çatal Ada’da çevre temizliği yaparak sahildeki endemik bir tür olan kum zambaklarına dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        İlçede Çatal Ada, Kargı, Akyarlar, Ortakent ve Yahşi sahilinde kum zambaklarının bulunduğuna işaret eden Aras, "Bunlar korunması gereken türlerdendir ama sadece kum zambağı değil tabii ki hedef bütün Bodrum'un korunması ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu çalışmaların aslında vermek istediği mesaj tamamen budur." dedi.

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