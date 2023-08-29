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        Muğla'da plajlarda boğulma vakalarına karşı denetimler sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:49
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        Muğla'da plajlarda boğulma vakalarına karşı denetimler sürüyor
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        MUĞLA (AA) - Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda denetim gerçekleştirdi ve vatandaşları bilgilendirdi.

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı dalış ve emniyet timleri, il genelindeki plajlarda çalışma yaptı.

        Çalışmalar esnasında plajlarda bulunan cankurtaranlar, cankurtaran bulunmaması halinde ise vatandaşlarla iletişime geçen timler, tatilcilere yüzme sınırlarını geçmemeleri, öğleden sonra artan rüzgar sebebiyle açılmamaları ve çocuklarını göz mesafesinden ayırmamaları hususunda uyararak bilgilendirmede bulundu.

        Çalışma kapsamında 18 plajda denetleme yapıldı, 6 bin 136 vatandaş ve 33 cankurtaran, denizde can emniyeti ve boğulma vakaları hakkında bilgilendirildi.

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