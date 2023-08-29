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        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:13 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:17
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        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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