Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye Sahil Güvenlik müdahale etti
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, yaralı kişiyi alarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.