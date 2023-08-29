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        Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye Sahil Güvenlik müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 21:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 21:49
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        Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye Sahil Güvenlik müdahale etti
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

        Ekipler, yaralı kişiyi alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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