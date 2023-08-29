30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sanatçı Kıraç Fethiye'de konser verdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.
Muğla Büyükşehir ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranları ile buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.
Yaklaşık 1 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.
Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kıraç'a çiçek takdim etti.