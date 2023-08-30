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        Fethiye'de ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 00:57 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:19
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        Fethiye'de ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Karaçulha Mahallesi'ndeki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Alevler kısa sürede atölyede yapımı devam eden ahşap evleri sardı.

        Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle bazı ahşap evler küle döndü.

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