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        Seydikemer Belediyesi 110 çocuğu sünnet ettiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 04:58 Güncelleme: 30.08.2023 - 04:58
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        Seydikemer Belediyesi 110 çocuğu sünnet ettiriyor
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "Toplu Sünnet Şöleni" kapsamında çocuklar sünnet edilmeye başladı.

        Seydikemer Belediyesi öncülüğünde başlatılan etkinlik için başvuran ailelerin 110 çocuğuna sünnet kaydı açıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'nde gruplar halinde getirilen çocuklar sünnet edilmeye başladı.

        Sünnet işlemi tamamlanan çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Çocukların sünnet işlemlerinin bitmesiyle eğlence yapılacağını ifade eden Akdenizli, "Sünnet yaşına gelen çocuklarımıza böyle bir jest yaparak ailelerin ve çocuklarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik." dedi.

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