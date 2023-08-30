Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Fethiye ilçesinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Belediye Başkanı Alim Karaca, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Vali Yardımcısı Kahraman, kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.

- Marmaris

Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhanettin Güzel anıta çelenk sundu.

Törenin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.

- Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Cihan Şedit, Büyük Zafer'in yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Şedit, Türk Milleti'nin, kahraman Türk ordusu ile birlikte eşine tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazandığını ifade etti.

Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gaziler, öğrencler ve vatandaşlar katıldı.

İlçede kutlamalar kapsamında akşam fener alayı düzenlenecek.

Dalaman ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve aileleri, şehit ile gazi yakınları katıldı.