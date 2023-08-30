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        Lüks motor yatlar Marmaris'e kargo gemisiyle getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:37
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        Lüks motor yatlar Marmaris'e kargo gemisiyle getirildi
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemisiyle 3 lüks motor yat getirildi.

        Marmaris Körfezi'ne sabah saatlerinde giriş yapan 11 bin 759 groston ağırlığında, 142 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki kargo gemisi "Merwedegracht", Marmaris Cruise Port'a yanaştırıldı.

        Gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki yatlar, dev liftler yardımıyla limana gelen tırlara ve denize indirildi.

        Pire Limanı'ndan getirilen yatlardan tırlara yüklenenlerin bakım ve onarım için başka kentlere götürüleceği belirtildi.

        Denize indirilen yatın bakım ve onarımlarının ise ilçede yapılacağı öğrenildi.

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