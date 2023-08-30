Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dalaman'da mesire alanı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:38 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalaman'da mesire alanı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde günlük mesire alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

        Açılışa AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törende konuşan Karakuş, vatandaşların kendilerine, sevdiklerine zaman ayıracakları, rahat bir nefes alacakları ve vakit geçirecekleri güzel bir alan hazırladıklarını söyledi.

        Açılışın ardından alanda çocuklar, palyaço ve müzikli şovlar eşliğinde eğlendi.

        Yaklaşık 15 milyon liraya mal olan mesire alanı, yeşil alanlar, mescit, lavabolar, oyun parkları ve piknik bölümlerini barındırıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı
        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı
        Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla sahillerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor
        Muğla sahillerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor
        Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı
        Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı
        Muğla Valisi Akbıyık "Alkışı Hak Eden Vali" ödülünü aldı
        Muğla Valisi Akbıyık "Alkışı Hak Eden Vali" ödülünü aldı
        Lüks motor yatlar Marmaris'e kargo gemisiyle getirildi
        Lüks motor yatlar Marmaris'e kargo gemisiyle getirildi