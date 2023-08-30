Dalaman'da mesire alanı açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde günlük mesire alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılışa AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Karakuş, vatandaşların kendilerine, sevdiklerine zaman ayıracakları, rahat bir nefes alacakları ve vakit geçirecekleri güzel bir alan hazırladıklarını söyledi.

Açılışın ardından alanda çocuklar, palyaço ve müzikli şovlar eşliğinde eğlendi.

Yaklaşık 15 milyon liraya mal olan mesire alanı, yeşil alanlar, mescit, lavabolar, oyun parkları ve piknik bölümlerini barındırıyor.