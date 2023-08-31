Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde yaşanan olayla ilgili yakalanan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

        - Olay

        İlçedeki bir otele 28 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açılmış, oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

        Olayın otelde kalan 3 kişi ile daha önce aralarında husumet olan ve dışarıdan gelen şüpheliler arasında yaşandığı belirtilmiş, jandarma ekipleri olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bodrum'da motoryatta 56 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da motoryatta 56 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
        Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
        Marmaris ve Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
        Marmaris ve Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
        Dalaman'da mesire alanı açıldı
        Dalaman'da mesire alanı açıldı
        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı
        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı