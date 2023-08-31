Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Süper yat "Mogambo" Marmaris'te

        "Mogambo" isimli süper yat, dört günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:46 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper yat "Mogambo" Marmaris'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - "Mogambo" isimli süper yat, dört günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Cayman Adaları bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yaklaşık 74 metre uzunluğundaki dev yat, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

        Limanda dört gün kalacak "Mogambo"ya yakıt ve yiyecek ikmali yapılacağı belirtildi. Yatın ikmalin ardından Akdeniz ve Ege'deki mavi turuna devam edeceği ifade edildi.

        2012'de yapılan lüks yatın 6 kabininde 12 misafir konaklayabiliyor. 17 knot seyir hızına sahip yatta, 19 personel görev yapıyor.

        Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da 1 hektar orman yandı
        Muğla'da 1 hektar orman yandı
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da motoryatta 56 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da motoryatta 56 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
        Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı