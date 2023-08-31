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        Milas'ta av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi

        Muğla'nın Milas ilçesinde, av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denize açılacak balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:58 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:17
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        Milas'ta av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denize açılacak balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Güllük Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, davul zurna eşliğinde folklor gösterisi yapıldı, denizdeki faaliyetleri içeren görsellerin yer aldığı resim sergisi açıldı.

        Dalış timlerinin barınakta deniz dibi temizliği yaptığı etkinlikte, kovalarla denize granyöz yavrusu bırakıldı.

        Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, deniz ürünleri av sezonunun bereketli olmasını temenni etti. "Mavi vatan" denizleri hep beraber koruyacaklarını belirten Akbıyık, "Avlanmayı usulüne göre yapacağız ki gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakalım. Denizlerin bize sunmuş olduğu nimetlerden, kanunlara uyarak sürdürülebilir bir şekilde en güzel şekilde en üst düzeyde faydalanacağız." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Muğla'da bin 120 balıkçı teknesinin faaliyet gösterdiğini ve teknelerden 11'inin gırgır, 14'ünün ise trol teknesi olduğunu dile getirdi.

        Muğlalı balıkçıların zamanında avlandığını, yasaklara uyduklarını vurgulayan Saylak, "Geçtiğimiz sene müdürlüğümüz bünyesinde su ürünleri dalış timimizi kurduk. Dalış timimiz, deniz dibi ve sahil temizlikleri yürütüyor. Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerimiz de bu çalışmalarda bizlere destek oldu." diye konuştu.

        - "Kota ve bölgesel balıkçılık önemli"

        Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya ise su ürünleri sektöründen dolaylı dolaysız 450 bin kişinin geçimini sağladığını anlattı.

        Sektörün ihracata 42 milyar dolar katkı sağladığını aktaran Özkaya, şöyle devam etti:

        "Yurt içi satışlarında 15 milyar liralık katkı sağlayan bir sektördür. Bu sektörümüzün tek beklentisi denizde bol bereketli bir sezondur. Son günlerde balık boylarında küçülme, stoklarda 150 bin ton civarında azalma gözlemlendi. Bunu düzeltebilmemiz için sürdürülebilir balıkçılık yapmamız gerekiyor. Bunun için av yasaklarına uymamız gerekiyor. Ancak bu şekilde halkımız sağlıklı besin balığa ulaşabilir. Bu konuda olmazsa olmazımız kota ve bölgesel balıkçılık. Bir balıkçı teknesinin avlayacağı balık miktarı belirlenmeli ve denetlenmelidir. Tezgahlarda boy yasağına uyulmayan balığı almayalım. Yanlışları lütfen ihbar da ediniz."

        Etkinlik, balık mezatıyla teknelerin denize açılmasıyla sona erdi.

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