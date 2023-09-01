Fethiye'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında şüpheli görülen T.D. ve M.D.A'nın yanlarındaki çantada yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 obje ele geçirildi.
El konulan objeler, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.