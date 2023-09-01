Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de adli yıl açılış töreni yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2023-2024 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de adli yıl açılış töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2023-2024 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Beşkaza Meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ile Fethiye Baro Temsilcisi Burak Zor Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Başsavcı Karartı yeni adli yılın adalet, barış, güven ve huzur getirmesini temenni etti.

        Baro Temsilcisi Zor ise konuşmasında yeni adli yılda beklentilerini anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık

        Benzer Haberler

        Muğla'da Cimnastik Zafer Parkuru düzenlendi
        Muğla'da Cimnastik Zafer Parkuru düzenlendi
        Fethiye'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Fethiye'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
        Marmaris'te ağacın üzerinde meşaleyle şov yapan bar çalışanı gözaltına alın...
        Marmaris'te ağacın üzerinde meşaleyle şov yapan bar çalışanı gözaltına alın...
        Bodrum'daki silahlı saldırıda adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutukla...
        Bodrum'daki silahlı saldırıda adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutukla...
        Fethiye'de otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisikletli öldü
        Fethiye'de otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisikletli öldü