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        Muğla'da Cimnastik Zafer Parkuru düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:16
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        Muğla'da Cimnastik Zafer Parkuru düzenlendi
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        MUĞLA (AA) - Muğla Cimnastik Kulübü tarafından milli bayramlar onuruna düzenlenen geleneksel cimnastik yarışması yapıldı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Salonu'nda 100'ü aşkın sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen "Zafer Parkuru"nda küçük yaştaki sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Ailelerin heyecanları yarışmaya yansırken, parkurun ardından yarışmaya katılan sporculara Muğla Cimnastik Kulübü tarafından madalyaları taktim edildi.

        Muğla Cimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan Güngör, Cumhuriyetin 100. yılında sporcuların milli bayramlara bakışını güçlendirmek ve bu şuuru erken yaşta sahiplenmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Güngör, katılımın yoğun olduğu programda kendilerine destek veren Vali İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar'a teşekkür etti.

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