Sanatçı Ajda Pekkan Bodrum'da sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret etti

MUĞLA (AA) - Sanatçı Ajda Pekkan, Bodrum'da sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret ederek, sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık iki yıl önce Bodrum'un "kültür ve sanat elçisi" ünvanı verilen Pekkan, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da eşlik ettiği ziyarette, bakımevi personeliyle çalışmalar hakkında sohbet etti.

Annesi trafik kazasında ölen yavru köpekleri seven Pekkan, gazetecilere, Bodrum'da daha yerleşik olarak çalışmalara destek olmak istediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi çağrısında bulunan Pekkan, "Sokaktakileri de korumak lazım. Görmezlikten gelmek çok büyük vicdansızlık. Çocuklara da eğitim vermek lazım. Çünkü çocuklar onları oyuncak gözüyle görüyor, halbuki öyle değil. Onların da bir canı var, sevgi istiyor. Aç oldukları zaman kimseyi ısırdıklarını görüyor musunuz? Hayır. Bu diğer hayvanlar için de geçerli. Eğer sahiplenilmiyorsa kısırlaştıralım. Caddelere salmayalım." dedi.

Ziyarette Pekkan'ın arkadaşı gazeteci Aynur Tartan, yavru köpek sahiplendi.

Sanatçının yılın bir bölümünü Bodrum'da geçirmek istediğini ifade eden Aras, Pekkan ile sokak hayvanları ve kütüphane konusunda ortak projeler yapacaklarını dile getirdi.