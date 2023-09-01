Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kamyonet kasasında 49 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 22:27 Güncelleme: 01.09.2023 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kamyonet kasasında 49 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kargo aracı görünümü verilen kamyonet kasasında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla devriye ve araştırma çalışması yaptı.

        Kargo aracı görünümlü brandalı kamyonetin kapalı kasasına göçmenlerin bindirildiği takip eden ekipler 49 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89'u yakalandı
        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89'u yakalandı
        Sanatçı Ajda Pekkan Bodrum'da sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret et...
        Sanatçı Ajda Pekkan Bodrum'da sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret et...
        Marmaris´te kamyon kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris´te kamyon kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
        Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını gezdi: Sokaktakileri de korumak laz...
        Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını gezdi: Sokaktakileri de korumak laz...
        Bodrum'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bodrum'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bodrum'a duruşma için giden avukat, restoranda fenalaşıp hayatını kaybetti
        Bodrum'a duruşma için giden avukat, restoranda fenalaşıp hayatını kaybetti