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        Muğla'da Opus Müzik Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 00:02 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:14
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        Muğla'da Opus Müzik Festivali başladı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, halk ozanı Aşık Veysel'in türküleri, Zeki Müren'in de şarkılarıyla anılacağı "Opus Müzik Festivali" başladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festivalin ilk etkinliğinde, Balkan Orkestrası eşliğinde klarnetçi İsmail Lumanovski sahne aldı.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde izleyenler doyasıya eğlendi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçılar konser sonunda ayakta alkışlandı.

        Festivalin düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, festivalle doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendiği belirtildi.

        Festival, 3 Eylül'de Coşkun Karademir'in "Aşık Veysel Konseri" ile devam edecek.

        Konserlerin ücretsiz olarak Bodrum Kalesi ve Le Chic Bodrum'da düzenlediği festivalde, "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in şarkılarını solist Bekir Ünlüataer, 7 Eylül'deki konserde yorumlayacak.

        "Flört" ve "Yansımalar" adlı grup ile Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası da festival kapsamında sahne alacak.

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