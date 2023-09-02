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        Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 07:45 Güncelleme: 02.09.2023 - 07:45
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        Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.

        Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

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