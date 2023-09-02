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        Türkiye çam balından sonra arı ürünleri de ihraç edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:13
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        Türkiye çam balından sonra arı ürünleri de ihraç edecek
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        MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA / DURMUŞ GENÇ - Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sini karşılayan Türkiye, propolis, arı sütü, polen gibi çam balı ürünlerini de ihraç edecek.

        Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla, Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO'nun Arı Ürünleri Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yaptı.

        Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıya hem yüz yüze hem de çevrimiçi dünyanın birçok ülkesinden uzmanlar katıldı.

        Toplantıda bal, propolis ekstrakları, arı sütü, arı poleni çalışma grupları ile çalışma raporları değerlendirildi ve son gününde katılımcılara çam balı alanları gezdirildi.

        - Türkiye arı verimi ve arı sayısında dünya ikincisi

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, 2019'da gerek arıcılar birliği gerekse bal sektörüyle Uluslararası Standardizasyon Örgütüne müracaat ettiklerini ve 4 yıldır standart konusunda görüşme halinde olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin gerek arı verimi gerekse arı sayısında dünya ikincisi olduğunu belirten Şahin, Türkiye'nin arı ürünlerinde ithal ettiği ürünleri ihraç edecek potansiyele sahip olduğunu anlattı.

        İhracat için ürün standartlarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

        "Bugüne kadar polen, arı sütü ve propolisi dışarıdan ithal ettik. Bugün geldiğimiz noktada 2019'dan bu yana Uluslararası Standardizasyon Örgütünde çok değerli çalışmalar yapılmış ki bugün propolisleri ihraç eder duruma geldik. Bu da bunun bir belgesidir. Bugün burada yaklaşık 37 ülkeye kendimizi, balımızı ve diğer arı ürünlerimizi tanıtmak amacıyla hem çevrimiçi hem de yüz yüze toplantı düzenlendi. Ülke olarak her şeyden önce arı sütümüzü ve propolisimizi artık çam balı ve diğer ballardan sonra yurtdışına pazarlayabilecek ölçekte olduğumuzun müjdesini almış bulunmaktayız."

        - "Çam balının standardını ülkemiz belirleyecek"

        Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık da Türkiye'nin dünyada önemli arı ve arı ürünleri üreten ülkelerden birisi olduğunu belirterek, bal, propolis, polen, arı sütü, arı ekmeği ve bal mumu konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

        Özellikle bal, arı sütü ve polen açısından ülke olarak önemli bir potansiyele sahip olduklarını aktaran Artık, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yıllık ortalama 118 bin ton bal, 9,5 ton propolis, 3,5 ton arı sütü, 350 ton polen, 10 ton arı ekmeği ve 5 bin ton da bal mumu üretiyoruz. Burada kendi konularında uzmanlar görüş bildiriyor. Her konu ayrı ayrı görüşülüyor. Dün ve bugün 17 ayrı konu tartışıldı. Şimdi tartışılan konular konusunda alınan kararlar yazılıyor ve bundan sonraki çalışmalarda yüzde 92'si ülkemizde üretilen çam balının standardını ülkemiz hazırlayacak."

        - "Ülkemizin yararına çam balı standardının belirlenmesi için gayret gösteriyoruz"

        Daha önce hazırlanan TSE 13910 Çam Balı Standardı çalışmasının, uluslararası standart belirleme alanındaki çalışmalara önemli katkı sağlayacağını dile getiren Artık, şunları kaydetti:

        "2019 yılında Fransa'da yapılan bir toplantıda çam balı standardının ülkemiz tarafından belirlenmesi için öneri sunmuştuk ve 2020 yılında Uluslararası Standart Organizasyonunun toplantısı Türkiye'de yapılacaktı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle toplantı ertelendi. Şimdi 2023'te ülkemizin çam balı standardının hazırlanması için yaptığı başvuru kabul edildi."

        Prof. Dr. Artık, ülke yararına çam balı standardının çıkması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

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