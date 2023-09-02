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        GÜNCELLEME - Köyceğiz'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:24
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        GÜNCELLEME - Köyceğiz'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

        Otmanlar Mahallesi Serkiz mevkisindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla 3 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri, itfaiye ekipleri ve halk da destek verdi.

        Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 3 hektar ormanlık alan kül oldu.

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