Muğla'nın geleneksel "Üzümlü Dastarı" için boyama etkinliği düzenlendi

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde kent kültürünü yansıtan "Üzümlü Dastarı" doğal boyama yöntemleriyle renklendirildi.

Likya Kadın Kooperatifi ve Fethiye Belediyesinin katkılarıyla Yeşil Üzümlü Mahallesi'ndeki Dastarhane'de dastar kumaş boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, dastar kumaş ve iplik boyaması, cehri, muhabbet çiçeği, ceviz gibi doğal maddeler, bakır kazanlarda buluşturuldu.

Kooperatif başkanı Çiğdem Karaca, yaptığı açıklamada, Üzümlü Dastarı'nın coğrafi işaretli bölgeye öz bir kumaş olduğunu söyledi.

Dastarın kullanım alanlarını yaygınlaştırmak için renklendirme yaptıklarını belirten Karaca, "Dastar, bölgemizde sadece başörtüsü, şal ve ev süsü olarak kullanılıyor. Bizler dastarın kullanım alanını yaygınlaştırmak ve günlük hayatta kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Karaca, dastarın sadece bu bölgede değil tüm ülkede kullanımını amaçladıklarını bildirdi.

Etkinliğe Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Genç de destek verdi.