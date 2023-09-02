Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Giriş: 02.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:03
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Konacık Mahallesi yeni Devlet Hastanesi mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.