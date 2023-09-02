Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

        Konacık Mahallesi yeni Devlet Hastanesi mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Muğla'nın geleneksel "Üzümlü Dastarı" için boyama etkinliği düzenlendi
        Muğla'nın geleneksel "Üzümlü Dastarı" için boyama etkinliği düzenlendi
        Idyma Antik Kenti kazılarında antik su kaynağına ulaşıldı
        Idyma Antik Kenti kazılarında antik su kaynağına ulaşıldı
        Şehre inen yaban domuzlarının beslenmemesi uyarısı
        Şehre inen yaban domuzlarının beslenmemesi uyarısı
        Fethiyespor İnegöl'de sahaya çıkacak
        Fethiyespor İnegöl'de sahaya çıkacak
        Bodrum FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
        Bodrum FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
        GÜNCELLEME - Köyceğiz'de çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Köyceğiz'de çıkan orman yangını söndürüldü