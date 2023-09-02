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        GÜNCELLEME - Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkisi Tuzla ve Longöz koyu arasındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karadan ulaşımın olmadığı bölgede ekipler yol açtı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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