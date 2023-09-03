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        Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:33
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        Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Adaköy Mahallesi'nde askeri bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, 3 uçak ve helikopterle havadan, arazözlerle karadan müdahale ettiği yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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