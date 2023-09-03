Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Azad İlhan
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 63 Brazao), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 87 Halil İbrahim Sevinç), Celal Dumanlı (Dk. 79 Omar Imeri), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen (Dk. 78 Eren Albayrak), Burak Çoban (Dk. 63 Haqi Osman)
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Dk. 32 Berk Taşkın), Muhammed Mert, Melih Okutan (Dk. 32 Popov), Onur Ayık, Hasan Ayaroğlu (Dk. 32 Saponjic), Bouali (Dk. 46 Bregu), Uğur Kaan Yıldız, Klonaridis (Dk. 73 Emre Kaplan), Glumac, Diniyev
Goller: Dk. 21 Ali Aytemur, Dk. 27 Burak Çoban, Dk. 37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 89 Haqi Osman (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 Celal Dumanlı (Bodrum FK), Dk. 61 Diniyev, Dk. 80 Onur Ayık, Dk. 90+3 Berk Taşkın (Ümraniyespor)
MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-0 yendi.