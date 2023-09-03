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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:15
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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Laziza Zhussupova idaresindeki 48 AEE 239 plakalı otomobil ile Osman Sülük’ün kullandığı plakasız motosiklet Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Sülük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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