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        Datça Kaymakamı Murat Atıcı, göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:11
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        Datça Kaymakamı Murat Atıcı, göreve başladı
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        MUĞLA (AA) - Datça Kaymakamı olarak atanan Murat Atıcı, göreve başladı.

        İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'ın Hatay Defne Kaymakamlığına atanmasının ardından Datça Kaymakamlığına, Kastamonu-Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı atandı.

        Göreve başlayan Atıcı'yı Kaymakamlık binası önünde, Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve kurum müdürleri karşılandı.

        Yeni görevine başlayan Atıcı, karşılama sonrası kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

        Atıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarından en büyük beklentisinin görevlerini layıkıyla yapmaları olduğunu söyledi.

        İnsan odaklı ve devletin her daim vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek, disiplin içerisinde çalışacaklarını belirten Atıcı, bu amaçla bugünden itibaren vatandaşla birlikte olacaalarını dile getirdi.

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