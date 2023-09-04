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        Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapılıyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:19
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        Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapılıyor
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        Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Gazeller Mahallesi'nde etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle bazı sera ve tarım alanlarında oluşan hasarları incelemek üzere bölgeye gitti.

        Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray ile İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan alanda hasar tespit çalışması yaptı.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, her zaman olduğu gibi kötü zamanlarda da üreticilerinin yanında olduklarını söyledi.

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