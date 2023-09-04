Dalaman TİGEM işletmesinde ayçiçeği hasadı yapılıyor

Yaklaşık 34 bin 500 bin dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi ölçüde katkı sağlıyor.

İşletme bünyesindeki tarlaların bir kısmına, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) ayçiçeği ekiliyor.

Bu yıl 3 bin 237 dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat mesaisi hassas şekilde yürütülüyor. Hasadı yapılan ayçiçeği, işletmeye ait kamyonlara yüklenerek depolara götürülüyor.

Bitkisel Üretim Şubesi'nde görevli ziraat mühendisi Hasan Polat, AA muhabirine, Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğünde 18 Ağustos itibarıyla ayçiçeği hasadına başladıklarını söyledi.

Martın ilk haftası ayçiçeği ekimi yaptıklarını belirten Polat, "Ülkemizin yemeklik yağ ihtiyacının bir kısmını karşılamak amacıyla ayçiçeği hasadımız sürüyor. Bu seneki ayçiçeği üretimimiz Türkiye ortalamasının üzerinde. Dikili alanlarımızdan da yaklaşık 1250 ton üretim gerçekleşmesi bekleniyor. " dedi.