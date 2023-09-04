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        Muğla'da üst geçide çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde üst geçide çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:56
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        Muğla'da üst geçide çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Emek Mahallesi Üçyol mevkisinde Cafer Kaya (37) idaresindeki 35 BBF 692 plakalı tır kontrolden çıkarak üst geçide çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, tır şoförü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tırın kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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