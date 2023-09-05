Çanakkale Kale Gençlik Derneği izcileri Bodrum'da Çanakkale Kale Gençlik Derneği izcileri, 100. Yıl Deniz İzci Kampı için geldikleri Bodrum ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, görüşmede izcilerle sohbet eden Başkan Aras, derneğin çalışmaları ve Bodrum kampı hakkında ekip lideri Hüseyin Çoban'dan bilgi aldı.

İzciler tarafından hediye edilen izci fularını takan Aras, izci kampları üzerine gerçekleşen sohbetin ardından Belediye Meydanı'nda bulunan Gaziler ve Şehitlik Anıtları ile Bodrum-Arsuz Dostluk Anıtı hakkında bilgilendirme yaptı.

Aras ve izciler daha sonra Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde organize edilen Belediye Meydanı'ndaki kan bağışı tırını ziyaret etti.

İzcilere, kan bağışının önemine yönelik bilgiler aktarılırdı. Ziyaret sonrası Başkan Aras, 100. Yıl Deniz İzci Kampına katılacak izcileri STS Okul Gemisi'ne uğurladı.