Bodrum'da kan bağışı etkinliği düzenlendi

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 4-10 Eylül arası devam edecek "Bir bağış bir hayat kurtarır" farkındalık etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyesi-Koordinatör Emel Çakaloğlu, Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Aras, yaptığı açıklamada, kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Kana ihtiyacı olan vatandaşların sıkıntı yaşamaması için belediye olarak kampanya başlattıklarını belirten Aras, "Kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Sağlığımız için de faydalı bir durum olan kan verme konusunda halkımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Etkinliklerin devamı 5 Eylül Bodrum Merkez Belediye Meydanı, 6 Eylül Ortakent Atatürk Meydanı, 7 Eylül Yalıkavak Atatürk Meydanı, 8 Eylül Mumcular Cumhuriyet Meydanı, 9-10 Eylül Turgutreis Merkez Cami önünde 13.00-19.30 arasında gerçekleştirilecek.