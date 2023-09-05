Datça Kaymakamı Atıcı tarihi Kaymakamlık binasında incelemelerde bulundu

Kaymakam Atıcı, göreve başlamasının ardından, restorasyon aşamasında olan tarihi Kaymakamlık binası ile yapımı planlanan yeni hükümet konağı alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun ile incelemelerde bulunan Atıcı, yaptığı açıklamada, hem kaymakamlık binası yapımının hızlanması, hem liman bölgesinde bulunan tarihi kaymakamlık binasının restorasyon çalışmalarının hızlanması için girişimlerde bulunacağını kaydetti.