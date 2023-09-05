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        Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade" ile gelen 2 bin 513 turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:09
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        Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi
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        Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki "Norwegian Jade" isimli dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 513 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi.

        Dev kruvaziyerin akşam Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

        Bu arada, "Emerald Azurra" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da limana demirledi.

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