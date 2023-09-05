Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade" ile gelen 2 bin 513 turist ziyaret etti.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki "Norwegian Jade" isimli dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 513 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi.

Dev kruvaziyerin akşam Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Bu arada, "Emerald Azurra" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da limana demirledi.